DÜNYA

Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın aktardığına göre saldırı İsrail tarafından düzenlendi. Füzelerin Lübnan hava sahasından atıldığı iddia edildi. Haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıya karşılık vererek, düşman hedeflerden bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi. İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

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