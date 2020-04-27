Yıldız Tilbe koronavirüs için şarkı yaptı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, corona virüsü nedeniyle herkes gibi evinde karantinada… Bu süre boyunca sık sık Instagram hesabından canlı yayın yapan Tilbe, eğlenceli yayınlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak yine bir canlı yayında söylediği corona virüsü şarkısıyla takipçilerini güldüren Tilbe, ‘Sabun da var, kolonya var, sirke de var’ sözleriyle eğlendirdi…