YEREL

Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı. Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da mide bulandıran olay! Tuvaletini camdan komşusunun üstüne yaptı
Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasağı geliyor mu Erdoğan açıklama yapacak
Galatasaray'da 2 yıldız satış listesinde
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: Bari insani konuları siyasete alet etmeyin
Leyla Aydemir cinayeti davasında karar çıkmadı Temmuz'a ertelendi
İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor mu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsmail Türüt sahurda Kanal 7'ye bağlanıp söyledi! Sözleri olay yarattı
Sultangazi'de polis sokak köpeklerini besledi
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Ajda Pekkan kürtaj itirafı! Meğer 6 kez çocuk aldırmış çantaları çakmaymış
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
TOBB Nefes Kredisi bugün devreye giriyor 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı
Yıldız Tilbe koronavirüs için şarkı yaptı
Anneler Günü ne zaman 2020 Anneler Günü hediye fikirleri