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Ali Erbaş ne dedi? Diyanet İşleri Başkanının eşcinsellikle ilgili sözleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ve eşcinsellikle ilgili sözleri için sosyal medyadan destek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşcinsellik ve eşcinsellerle ilgili sözleri tartışma yarattı. Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği, o sözler için suç duyurusunda bulunacaklarını açıklarken Erbaş'a sosyal medyadan destek geldi.

Ramazan ayının ilk cuma hutbesini internet üzerinden veren Ali Erbaş eşcinsellikle ilgili şunları söyledi:
-Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

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