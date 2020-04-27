İsmail Türüt sahurda Kanal 7'ye bağlanıp söyledi! Sözleri olay yarattı

İsmail Türüt, Kanal 7'de ekranlara gelen ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunup yönettiği Sahur Vakti programına telefonla katıldı. Canlı yayında bir anda siyaset yapmaya başlayan Türüt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) hakaretler yağdırmaya başladı.

Türüt, şöyle konuştu: "Bir şeye şükrediyorum, biraz formatın dışında olacak ama şu dönemde Allah'tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü. İsyan, kaos çıkardı. İçimde kalmasın." dedi.

İsmail Türüt konuşurken araya giren Karataş, şu ifadeleri kullandı:"Benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum ama baştan da kendim İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedim. Seni de susturamayacağım şimdi madem gönlünden geldi. Millet hakikatı görüyor, doğru birdir."