MEDYA

İsmail Türüt sahurda Kanal 7'ye bağlanıp söyledi! Sözleri olay yarattı

Sanatçı İsmail Türüt, Kanal 7 canlı yayınında gerçekleştirilen Sahur Vakti programına katıldı CHP'ye eleştirilerde bulundu. İsmail Türüt: “Allah korusun şu dönemde iktidarda CHP olsaydı ülkenin yarısı ölürdü.” açıklamasını yaptı.

İsmail Türüt, Kanal 7'de ekranlara gelen ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunup yönettiği Sahur Vakti programına telefonla katıldı. Canlı yayında bir anda siyaset yapmaya başlayan Türüt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) hakaretler yağdırmaya başladı.

Türüt, şöyle konuştu: "Bir şeye şükrediyorum, biraz formatın dışında olacak ama şu dönemde Allah'tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü. İsyan, kaos çıkardı. İçimde kalmasın." dedi.

İsmail Türüt konuşurken araya giren Karataş, şu ifadeleri kullandı:"Benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum ama baştan da kendim İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedim. Seni de susturamayacağım şimdi madem gönlünden geldi. Millet hakikatı görüyor, doğru birdir."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 22 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde nefes kredisi! TOBB Başkanı açıkladı
Financial Times: Korona kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir
İngiltere Başbakanı Johnson, 22 gün sonra görevine döndü
İstanbul Havalimanı için Çin’den 176 metro alındı! Tutarı 1 milyar 545 milyon 280 bin TL
İzmirli genç 5 dakika sabredemedi 3 bin 150 TL ceza yedi
İstanbul'da mahsur kalan İspanyol kadın turist isyan etti! Benim ülkem gelip almadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sultangazi'de polis sokak köpeklerini besledi
Ajda Pekkan kürtaj itirafı! Meğer 6 kez çocuk aldırmış çantaları çakmaymış
Bayramdan önce kuaförler açılır mı yeni haberler var
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Yıldız Tilbe koronavirüs için şarkı yaptı
Berberler ne zaman açılacak tarih belli oldu mu son haber
İtalya koronavirüse karşı 4 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçiyor!
Banka çalışma saatleri corona düzenlemesi kaçta açılıyor?