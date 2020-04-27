POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan adliyelerin açılacağı tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle adli tatil sürecinin uzatıldığını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, merakla beklenen adli tatil süreciyle ilgili konuştu. 

Erdoğan şunları söyledi;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.

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