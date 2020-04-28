Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında 59 ülkede yaşayan vatandaşların, ramazan ayı ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolleri yapılan önceden belirlenen öğrenci yurtlarında tüm ihtiyaçları yine devlet görevlileri tarafından karşılanarak 14 gün karantina altına alınıyor.

Yurt dışından tahliye çalışmaları kapsamında bu gece saat 22.00 sıralarında Suudi Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşından 125'i Nilüfer ilçesinde Mehmed Zahid Kotku yurduna, 127'si ise İnegöl'deki Şirin Hatun Yurdu'na yerleştirildi. Toplam 10 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, ellerinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 252 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Karantina yurtlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

'Devletimizden Allah razı olsun'

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirildiği için emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Lamba, "Devletimizden Allah razı olsun. Arabistan'dan geliyoruz. Devletimiz büyük, her zaman için büyük. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yolda mola verselerdi iyi olurdu. Güvenliğimiz için mola vermediler. Daha önce kaçanlar olmuş. O yüzden mola vermediler. Ama devletimiz büyük. Teşekkür ediyoruz" dedi.

'Rezillik başka bir şey demiyorum'

Yolculuk boyunca mola verilmediği için öfkelenen bir vatandaş ise, "Hiç bir şey görüldüğü gibi değil. Rezillik, başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.