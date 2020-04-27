Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 yalanı ve gerçekler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP zihniyetinin son dönemdeki yalan siyasetinden örnekler vererek, "Yatırımları hizmete kazandırarak Türkiye'yi büyük kısır döngüden çıkarttık. Salgın sonrası Türkiye'nin en büyük kazançlarından birinin de ülkeye ve millete hiçbir katkısı bulunmayan yalancı, iftiracı siyaset anlayışının tamamen tasfiye olacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar sırasında CHP'nin yalan ve iftira üzerine kurulu muhalefet anlayışı olduğunu belirtip, "Kılıçdaroğlu'nun son yalanları" başlığı ile bir video yayınladı.
İşte; CHP liderinin şehir hastaneleri, Adana'da bin yataklı sahra hastanesi, İletişim Başkanı Fahrettin Koca'nın evinin CHP'li başkan tarafından görüntülenmesi ve "CHP'li vekil gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti" yalanları ve gerçekler...