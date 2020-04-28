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Mucize Kurtuluş! Bursa'da metroda bayılan genç raylara böyle düştü

BURSA'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. O anda trenin gelmemesi gencin hayatta kalmasına neden oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü. Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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