Hafter güçleri sahur vaktinde en az 65 Grad füzesi attı

Libya'da Hafter güçlerinin sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçleri tarafından başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde sivil yerleşim alanlarına en az 65 Grad füzesi atıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve evlerde hasar meydana geldiği ifade edildi.