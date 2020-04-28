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Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri, ABD’ye ulaştırılacak. Maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderilmek üzerek Etimesgut Havalimanı'nda, TSK'ya ait A400M tipi uçağı yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimaatı ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilecek tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Ankara’dan havalandı. Kabine toplantısından sonra dün açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydetmişti.

ABD'nin yardım talebi geri çevrilmedi 

Koronavirüs  ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, bu kez de ABD'nin yardım çağrısını geri çevirmedi.

Yola çıktı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla; ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderilmek üzerek Etimesgut Havalimanı'nda, TSK'ya ait A400M tipi uçağı yola çıktı.

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