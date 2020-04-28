YEREL

Ümraniye'de açık olan kahvehaneye baskın

Ümraniye'de bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, kahvehanede bulunan 5 kişiye 15 bin 900 lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Ümraniye Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. Dün akşam saatlerinde kahvehaneye yapılan baskında 4 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlendi. İşyeri sahibi ile 4 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dur ihtarına uymadığı için vurulan Ali Hemdan meğer 20 yaş altı işçiymiş
İskandinav Hava Yolları koronavirüs salgını sonrası 5 bin kişiyi işten çıkaracak
'Beni aldatıyor' diye eşi ve baldızını bıçakladı! 'Çocuklarıma ne olacak' diye sordu
Ekonomi Zirvesi toplanıyor! Normalleşme adımları değerlendirilecek
AYM güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal etti Resmi Gazete'de yayımladı
Şırnak'ta Osmanlı 'Zimem' geleneği yaşatıldı 14 bin liralık borç ödendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beylikdüzü'nde doğal gaz borusunda patlama
Elazığ'da mahyalı "Evde Kal" uyarısı
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı son haber geldi
Hafter güçleri sahur vaktinde en az 65 Grad füzesi attı
Koronavirüsü fırsat bilerek apartmana dadanan hırsız kamerada
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak TC ile işsizlik maaşı sorgulama ekranı
Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım gönderildi
Bülent Ersoy'un annesi öldü! Necla Poyraz kimdir?