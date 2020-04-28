YEREL

Kars’ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına alındı

Kars’ta yaralı halde bulunan ve Kur’an da adı geçen Ebabil kuşu tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Serkan Erkoç tarafından bulunan ve sol kanadı yaralı olan Ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP yetkilileri tarafından muhafaza altına alınarak tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen Ebabil kuşunun sol kanadında kırık olduğu tespit edildi. Doğada nadir görülen Ebabil kuşu, tedavi edildikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Dünyanın en nadir kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan Ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülmesiyle biliniyor.

“Kur'an-ı Kerim’de adı geçiyor”

Ebabil kuşu Kur'an-ı Kerim’de adından söz edilen ender kuşlardan bir tanesidir. 570 yılında Yemen Valisi Ebrehe, Kabe’yi yıkmak için fil ordusu ile Kabe’ye hareket eder. Kabe’nin girişinde Ebabil kuşlarından oluşan sürü gagaları ile taşıdıkları taşları fil sürüsünün üzerine bırakır. Ebrehe’nin fil ordusu atılan taşlarla yenik düşer.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dur ihtarına uymadığı için vurulan Ali Hemdan meğer 20 yaş altı işçiymiş
İskandinav Hava Yolları koronavirüs salgını sonrası 5 bin kişiyi işten çıkaracak
'Beni aldatıyor' diye eşi ve baldızını bıçakladı! 'Çocuklarıma ne olacak' diye sordu
Ekonomi Zirvesi toplanıyor! Normalleşme adımları değerlendirilecek
AYM güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal etti Resmi Gazete'de yayımladı
Şırnak'ta Osmanlı 'Zimem' geleneği yaşatıldı 14 bin liralık borç ödendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ümraniye'de açık olan kahvehaneye baskın
Beylikdüzü'nde doğal gaz borusunda patlama
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı son haber geldi
Elazığ'da mahyalı "Evde Kal" uyarısı
Hafter güçleri sahur vaktinde en az 65 Grad füzesi attı
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak TC ile işsizlik maaşı sorgulama ekranı
Koronavirüsü fırsat bilerek apartmana dadanan hırsız kamerada
Bülent Ersoy'un annesi öldü! Necla Poyraz kimdir?