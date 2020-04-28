POLİTİKA

Bakan Abdulhamit Gül: "120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüsle mücadele kapsamında duruşmaların ertelendiği tarihin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

120 korona hastasının sağlık durumu iyi

Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

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