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Dur ihtarına uymadığı için vurulan Ali Hemdan meğer 20 yaş altı işçiymiş

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görüp kaçan Suriyeli Ali Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymayınca vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı. Ali Hemdan'ın işçi olduğu, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı.

Göğsünden vuruldu

Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan Ali Hemdan, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Ali Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ALİ İŞÇİ ÇIKTI 20 YAŞ ALTI DİYE KAÇMIŞ

Polis kurşunuyla can veren Ali El Hemdan’ın 18 yaşında olduğu ve ailesini geçindirmek için atölyeye gittiği anlaşıldı. Ali Hemdan’ın 20 yaş altındakiler için sokağa çıkma yasağı olduğu için ceza almaktan korkup kaçtığı ortaya çıktı. Suriyeli mülteci Ali El Hemdan’ın vurulduğu Sucuzade mahallesi, tekstil atölyelerinin yoğun olduğu bir bölge.

SÜLEYMAN SOYLU AİLEYİ ARADI

İçişleri Bakanı Soylu, A.H’nın babasını arayarak başsağlığı diledi. Soylu, telefonda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, olayın takipçisi olduğunu söyledi. A.H’nin babası, “Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz” dedi.

Aileyi ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Göç Müdürü Vekili Velican Doğru da ziyaret etti. Öte yandan aile ile ilgili her türlü konuyla ilgilenildiği ve ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.

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