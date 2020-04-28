MEDYA

Hasene International zor günlerde anavatanı unutmadı

Genel Merkezi Almanya'da olan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları bünyesindeki Hasene International, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.

Dünya çapında 100'ün üzerinde ülkede eğitim yardımları, kurban organizasyonu, yetim destek projeleri, sağlık hizmetleri, gıda yardımları, acil yardımlar gibi çeşitli projeler yürüten Hasene International Derneği, yeni tıp koronavirüs salgını sürecinde anavatanı unutmadı.

Dernek, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.

Hasene International'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halen tedavisi devam eden hastalara da acil şifalar diledi.

Tüm ülkelerin ortak savaş verdiği pandemi ile en ön safta mücadele veren bütün sağlık çalışanlarına minnet olduklarını belirten Erbay, bu süreçte insanlığın koronavirüs salgını ile başa çıkmasında zor kararlar alarak üstün başarı ortaya koyan devlet yönetimlerine de şükran borçlu olduklarını ifade etti.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının, sadece sağlık açısından değil, sosyal ve iktisadi olarak da toplumu tahmin edilemeyen zorluklarla karşı karşıya getirdiğine işaret eden Erbay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dünya çapında faaliyet gösteren Almanya merkezli Islam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı mensuplarının insani yardımlarını dünyaya ulaştıran Hasene International Derneği de içinde bulunduğumuz bu zor dönemde anavatanlarını unutmayıp Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde yardım yapma kararı almıştır. Özellikle, salgın sürecinde işini kaybeden ailelerin yaşayacağı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak 80 bin aileye ulaştırılmak üzere Türkiye'ye yaptığı yardım kararını sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu hayırların oluşmasına vesile olan bağışçılarımıza, Hasene gönüllülerine ve emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz. Türkiye dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının en az hasarla atlatılmasını ve ramazan ayının tüm dünya için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz. Sağlıkla kalın evde kalın."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu'na sert tepki
Sızma girişiminde bulunan PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı
Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na Ali Erbaş tepkisi! Tasvip etmek mümkün değil
Korkunç! Parasız ve işsiz genç 10 liralık benzinle kendini yaktı ve öldü
Hasene International zor günlerde anavatanı unutmadı
Bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibi merak konusu oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Abdulhamit Gül: "120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu"
Çinli mühendis uçan motosiklet icat etti
2020 Kayseri İmsakiye sahur imsak vakti! Kayseri Diyanet iftar saatleri
Dur ihtarına uymadığı için vurulan Ali Hemdan meğer 20 yaş altı işçiymiş
Hint polisi yine ilginç bir ceza yöntemine başvurdu
İzmir Diyanet İmsakiyesi 2020 sahur vakti! İzmir iftar saatleri imsak
Polisin motosikletli şahısı kovaladığı anlar böyle görüntülendi
İstanbul iftar saati kaç dakika kaldı 2020 Diyanet İstanbul imsakiye tablosu