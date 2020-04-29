Yolda bulduğu Türk bayrağını süpürgesinin sapına takan işçiye ödül

Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ergün Gelen, 22 Nisan günü ilçede temizlik yaparken yol kenarında bulduğu Türk bayrağını süpürgesinin sapına taktı.Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Gelen, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızları için dolu dolu sırt çantası verildi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan Gelen'in görüntüleri, yoğun ilgi gördü. Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, Ergün Gelen ile makamında buluştu. Yaptığı hareket karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Esen, Gelen'i tebrik etti. Gelen'le bir süre sohbet eden Esen, 13 ve 11 yaşlarındaki iki kızı için hazırladıkları kırtasiye ürünleriyle dolu sırt çantalarını hediye etti.

Bayrak atılır mı diye kızdım

Bayrağı yerde görünce dayanamayıp aldığını söyleyen Gelen, "Bayrağı yerde görünce dayanamadım, yine olsa, yine yerden alırdım. Yerde gördüğümde insanlara 'Bayrak yere atılır mı?' diye sitem ettim." diye konuştu.