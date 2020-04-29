DÜNYA

Afrin'deki patlamada anı kamerada

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerle düzenlenen terör saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Suriye'nin Afrin ilçesi merkezinde bulunan Racu Caddesi’nde düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan, patlamanın etkisi nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinin ve araçların da hasar gördüğü aktarıldı. Ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu; patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçleri, söz konusu saldırının terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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