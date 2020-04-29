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Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 165. son bölümüyle sezon finali yaparak ekrana etti. Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabından EDHO'ya bir veda mesajı yayınlandı.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen ve Sanem Çelik'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı yayınlanan 165. bölümüyle sezon finali yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekrana erken veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise Instagram hesabından yayınlandığı videoyla hayranlarına veda etti.

OKTAY KAYNARCA: ELLERİNİZE YÜREKLERİNİZE SAĞLIK

Oktay Kaynarca veda paylaşımında, "Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

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