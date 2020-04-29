Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Donald Trump'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın yazdığı mektubun, ABD'li yetkililere teslim etmek üzere Serdar Kılıç'a teslim edildiğini bildirdi.
Türkiye, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından, koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de yardım etti.
Türkiye'nin tıbbi yardımı, ABD'ye ulaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
Erdoğan'dan Trump'a mektup
Milli Savunma Bakanlığı da “Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a hitaben yazdıkları mektup da ABD’li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a teslim edildi” açıklamasında bulundu.