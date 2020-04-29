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Gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı bu sefer sevinçten ağladı

Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı tüm dünyada uçuşların durdurulması üzerine Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, sevinç gözyaşları içerisinde Türk yetkililere teşekkür etti.

Seda Yavaş, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için gittiği Hindistan'da, korona virüs salgını nedeniyle uçuşların yasaklanmasıyla birlikte yurda dönemedi. Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan'da mahsur kaldı.

Yardım istemişti

Çektiği bir video ile gözyaşları içerisinde açıklama yapan Seda Yavaş, "Ben bir Türk vatandaşıyım ve bununla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü yazımı paylaştıktan sonra Türkiye ve dünyadan yüzlerce insan, hiç tanımadığım halde bana destek olmak için mesaj gönderdiler. Ne varsa ülkemizin insanlarında var ve ben ülkeye dönmek istiyorum. Çocuklarıma, aileme dönmek istiyorum. Burada kalan yüzlerce belki de binlerce Türk vatandaşı var. Hepsi Türkiye'den gelecek bir uçağı bekliyorlar" diye yetkililerden yardım çağrısında bulunmuştu.

Bu sefer gözyaşları sevinçten

Yardım çağrısında bulunurken gözyaşlarını tutamayan Seda Yavaş isimli vatandaş, dün gece saatlerinde yurda döndü. Hindistan'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçakla yurda dönen Yavaş, Buca'da bulunan bir öğrenci yurduna getirildi ve 14 gün gözetim altında tutulacak. Yurda döndüğünde de yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Seda Yavaş, bu kez mutluluktan gözyaşı döktü. Yetkililere teşekkür eden Yavaş, "Ben Seda Yavaş. Türkiye'deyim, İzmir'deyim, Buca'dayım. Bizi buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk Hava Yolları ailesine, tanıdığım tanımadığım bütün Türk vatandaşlarına, arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Türkiye topraklarında olduğuma hala inanamıyorum. Sizlere cevap veremiyorum; arıyorsunuz, soruyorsunuz. Çok mutluyum. Türk olduğum için gurur duyuyorum. İzmir Buca'da bir yurda alındık. Tertemiz, çok güzel. Her şeyimiz sağlanıyor burada. Bizi Türk bayraklarıyla karşıladılar. Sevinçten ağlıyorum. Rüya gibi. 3 gün sürdü Chennai'den buraya gelmem. Önce 1,5 gün otobüs yolculuğu yaparak Mumbai'ye ulaştık. Sonra uçak ve şimdi de İzmir'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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