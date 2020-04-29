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Didem babası için ağlayarak yardım istedi, kurumlar seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Didem Demir’in (11) gözyaşları içinde sosyal medyadan yardım istediği babası Hasan Demir için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Hasan Demir hastaneye kaldırılırken, birçok kurum tarafından da aileye yardım yapıldı.

Andırın'ın kırsal Arıklar Mahallesi'nin Kıraç Obası'nda yaşayan Didem Demir, yataktaki hasta babası Hasan Demir'in yanında çektiği video ile yardım istedi. Didem'in gözyaşları içinde, "Babam hasta, vücudu beton gibi. Lütfen gelin götürün Allah rızası için yardım edin bize. Babamı çok seviyorum o benim tek varlığım. Lütfen gelim yardım edin" dediği video, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla evli ve 4 çocuk babası Hasan Demir, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Demir'in kronik eklem hastası olduğu, yaklaşık 9 ay Skleroderma ve Spandiloz Artropati tanılarıyla tedavi gördüğü Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi'nden 15 gün önce taburcu edildiği belirtildi. İhtiyaç sahibi aileye Andırın Kaymakamlığı, Andırın Belediye Başkanlığı ve çeşitli kurumlar da yardımlar ulaştırdı.

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