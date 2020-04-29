Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Sultanbeyli'de cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü ilgi çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hava almak için çatıya çıkan bir kişi polisler tarafından drone ile yakalandı. Drone ile uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.
ultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı.
Hava alırken bir anda drone ile karşılaştı
Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis drone’unu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.