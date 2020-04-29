YEREL

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Sultanbeyli'de cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü ilgi çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hava almak için çatıya çıkan bir kişi polisler tarafından drone ile yakalandı. Drone ile uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.

ultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı.

Hava alırken bir anda drone ile karşılaştı

Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis drone’unu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'den tarihi karar! Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok
Garry Rodrigues’ten 175 aileye gıda yardımı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak
Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs'ta koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme takvimini açıklıyor! 65 yaş üstü yasağı ve...
Bakan Berat Albayrak: Çok daha sert ve net tedbirler alacağız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Peru’da cezaevinde korona virüs isyanı: 9 ölü
Gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı bu sefer sevinçten ağladı
Hülya Seloni kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama
Halk TV'de Barış Yarkadaş'dan canlı yayında korona hesabı!
YKS 2020 ne zaman YKS sınavı tarihi değişti mi erken mi olacak?
İstanbul Fatih Eminönü meydanında güvercinleri ezen cani gözaltına alındı
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?