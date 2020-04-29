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Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurluyor!

Suadiye’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenleniyor.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi 86 yaşındaki Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy Suadiye’deki evinde geçirdi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındı

Ersoy’un yasa boğulduğu ölüm sonrası annesi Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camii de düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlaman cenazenin camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy’da camiye geldi.

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