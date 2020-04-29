DÜNYA

Cenaze töreninde hiçe sayılan sosyal mesafe tepki çekti

ABD’nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. İzdahama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine tepki geldi.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde  koronavirüsten (Covid-19)  hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. 

Cenaze töreninde izdiham

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

"Acınızı anlıyorum ama sıfır tolerans"

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.  Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:  “Williamsburg’de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi. 

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