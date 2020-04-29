Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Bayramdan korkuyorum"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın sürecinde çok iyi önlemler aldığını ve iyi bir yere geldiğini ancak tedbirli yaşamaya devam edilmesi gerektiğini belirterek;

"Ancak bu azalmanın da rehavet getirmemesi gerek. Güzel havalarla birlikte korunmaya devam etmemiz lazım. Ülkemizde hastaların temas ettiklerini yüzde 99 oranında bulabiliyoruz. Günümüzde bu azalma devam edecek ama bu mikroorganizmanın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Biraz uykuya çekiliyor diyebiliriz. Yüzde 40’ın üzerinde bağıl nem olması bunlara yardımcı faktör olarak görülebilir. Haziran-Temmuz aylarında daha az göreceğiz ama sonbaharda, belki daha fazla vaka çıkacak. O yüzden kulağımız her zaman aşı çalışmalarında olmalı. Aşı ortaya çıkınca rahatlayacağız” diye konuştu.