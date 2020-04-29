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32 gün yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim

Kayseri'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve 32 gün sonra yoğun bakımdan normal servise alınan H.K.'nin (61) koronavirüs tedavisi sürüyor. H.K., "O kadar mutluyum ki ben mezara gittim, geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim" dedi.

Kayseri'de yaşayan H.K., 25 Mart'ta, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu.

H.K.'nin yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi uygulanan H.K., sağlık durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı. Burada 17 gün solunum cihazına bağlı kalan H.K., 32 gün süren tedavinin ardından normal servise alındı.

Sağlık çalışanları H.K.'yi alkışlarla normal servise götürdü. Şu an sağlık durumu iyi olan H.K., "Çok sabrettim. Ben 'gittim' diyordum. Allah'ım bana güç ve sabır verdi. O kadar mutluyum ki ben mezara gittim, geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim. Hiç kendimde değildim. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun, iyiyim. İlk geldiğimde felaket öksürüğüm vardı. Şu an iyiyim. Bir de yürüyebilsem daha mutlu olacağım. Ağrıyan bir yerim yok" diye konuştu.

H.K.'yi odasında kontrole gelen İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Gündoğan ise "Badireler atlattın. Şu anda çok iyisin. Zamanla yürüyeceksin. Uzun bir zaman yoğun bakımda kaldın. Zamanla düzelecek" dedi.

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