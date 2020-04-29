GÜNCEL

60 saniyede bugün (29 Nisan 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

29 Nisan 2020 Çarşamba; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Balıkesir'de evde kumar oynayan 10 kişiye 39 bin lira ceza verildi
ABD'den Türkiye'ye bir teşekkür daha!
DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Ataklı'nın "U" dönüşü ve Yanardağ'ın reklam aşkı
İsveç'ten getirilen hasta Bakan Koca'nın akrabası mı?
Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da kuşların gökyüzünde büyüleyen gösterisi kamerada
Hayat eve sığar uygulaması yenilendi İstanbul ilçeleri haritası dikkat çekti
Fatih'te yol verme tartışması sonrası saldırı kamerada
Koronavirüs testi tartışması! Ciple hastaneye girmeye çalıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı 65 üstü büyükler
Trafikte dehlikeli anlar! Jant üzerinde seyreden traktör sürücü
Yeni 10 TL banknotlardan nasıl olacak arkasında kim var?