İstanbullu evinde kalmadı trafik eski günlerine döndü

İSTANBUL genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kent genelindeki sakinlik, havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu.

E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkisinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü.

Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.