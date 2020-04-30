DÜNYA

Hindistanlı Müslümanlardan plazma bağışı kuyruğu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına çare olarak görülen ve Türkiye'de de uygulanan plazma tedavisi için Hindistan’daki Müslümanlar, bağış kuyruğu oluşturdu.

Hindistan’ın başkenti Delhi’de bulunan Narela ve Sultanpuri Karantina Merkezleri’ne yüzlerce Müslüman koronavirüse çare olarak görülen ‘plazma’ bağışında bulunmak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgedeki dini liderlerin çağrısına kulak veren, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen ve uzun süre karantinada bulunan 300 Hindistanlı Müslüman, virüsle mücadele eden başka insanların hayatlarını kurtarmak için gönüllü oldu.

“BU İNSANLIK İLE İLGİLİDİR”

Plazma bağışlayan üyelerden Farooq Başa, ‘“Allah hayatımı kurtardı. Şimdi başkalarını kurtarmak istiyorum. Yararlanacak kişiyi tanımamamız önemli değil. Bu insanlık ile ilgilidir. Tamil Nadu grubumuzdan üç kişi daha plazma bağışladı. İlk Covid - 19 raporumuz pozitif, müteakip ikisi negatifti” dedi. Bağışçılardan Abdul Rehman, “Plazma tedavisi hakkında bilgi edindikten sonra bağış için aileme danıştım. Endişelenecek ne vardı ki. 45 yaşındayım ve formdayım. Ben bir satıcıyım ve herhangi bir zayıflık hissetmiyorum. Sadece muhtaçlara yardım etmek istedim” dedi.

PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

Plazmada yer alan ‘immünoglobulin’ denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyan kan hücreleridir.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 5 NİSAN'DA UYGULANMIŞTI

Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanılmılştı.Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yenmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsü yenen doktor hastasını da böyle kurtardı
Burak Yılmaz'dan çağrı: Sıra sizde beyler
Ailesi kaybolduğunu sandı! 10 saatin sonunda evin yakınında uyurken bulundu
30 ilde sevindiren veriler vaka sayısı 10’un altına düştü!
Kanada'ya ait helikopter düştü! Milli Savunma Bakanlığı çalışma başlattı
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehter Takımı Fetih Marşı'nı "Evde Kal Türkiyem" sloganıyla uyarladı
TEM’de kargo yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
POMEM 26. dönem sonuç sorgulama ekranı TC ile giriş
Manisa'da evde kumar oynayan 13 kişiye 54 bin lira ceza
İstanbul Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hayat eve sığar uygulaması yenilendi İstanbul ilçeleri haritası dikkat çekti
Fahrettin Altun'la ilgili yalan iddialar ve gerçekler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı 65 üstü büyükler