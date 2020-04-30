DÜNYA

Uçakta öksürmek koronavirüsü tüm kabine yayıyor

ABD’nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi tarafından 2014’te hazırlanan görsel canlandırmada, koronavirüs patojenlerinin (hastalığa neden olan organizma) beklenenden çok daha uzağa seyrettiği görüntülendi.

ABD’nin Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi tarafından 2014’te hazırlanan görsel canlandırmada, koronavirüs patojenlerinin (hastalığa neden olan organizma) beklenenden çok daha uzağa seyrettiği görüntülendi.

Purdue Üniversitesi tarafından 2014’te hazırlanan görsel canlandırmaya göre, öksüren kişinin çevresindeki 10 kişi, yakınlıklarından dolayı en fazla risk altında. Görsel canlandırma, hava yoluyla bulaşan virüsleri yansıtıyor, ancak bilim insanlarının SARS-CoV-2'nin bu kategoriye girdiğinden tam olarak emin olmadığı ifade ediliyor.

Araştırma 2014 yılına ait

Enfekte bir kişiden saçılan damlacıkların, klima yoluyla ofislerin, restoranların ve uçakların içerisinde yayıldığını gösteren bazı kanıtlar olduğu belirtilirken; Purdue Üvinersitesi’nin görsel canlandırması, tek bir öksürükten saçılan görünmez damlacıkların uçağın kabini boyunca nasıl yayılabileceğini gösterdi. Bilim insanlarının, uçaklarda bulaşıcı hastalığın yayılmasını inceleyerek uygun ve güvenli havalandırma sistemleri hakkında bilgi edinip verebilmek için 2014'te bu görsel canlandırmayı hazırladığı belirtiliyor.

2003’teki sars virüsü varsayımına dayanıyor

Görsel canlandırma modelinin, 2003 SARS virüsünün hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu varsayımına dayandığı ve bunun da bir kişinin nefes alması, hapşırması ya da öksürmesi nedeniyle oluşan mikropların, damlacıkların çok küçük olması yüzünden havada kalabileceği ve seyahat edebileceği anlamına geldiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, koronavirüs hastalığına neden olan virüs, öncelikle insanlar arasında çok daha büyük olan solunum damlacıkları yoluyla yayılıyor. Daha büyük damlacıkların yere düşmeden önce sadece kısa mesafeler kat ettiği bu yüzden insanlar arasında önerilen 'güvenli sosyal mesafe'nin iki metre olduğu belirtiliyor. SARS-CoV-2'nin hava yoluyla bulaştığına dair bazı kanıtların olduğu ancak bunların çoğunun bağımsız değerlendirilmesinin yapılmadığı belirtiliyor.

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