Rusya görüntüleri paylaştı! S-400'ler hedefleri böyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Buryatya Cumhuriyeti’ndeki Telemba poligonunda yapılan ve S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin kullanıldığı askeri tatbikatta S-400’lerin, balistik füzeleri 400 kilometrelik mesafeden tespit ederek imha ettiği ifade edildi.