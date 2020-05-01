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Ebru Baki Habertürk canlı yayınında Bülent Aydemir'le çok fena dalga geçti

Habertürk'te yayınlanan 'Para Gündem' programının sunucusu Ebru Baki, hazırlıksız yayına katılan Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i canlı yayında fena rezil etti. Ebru Baki'nin, hiçbir araştırma yapmadan yapmış gibi anlatan Aydemir'i susturma şekli olay oldu...

HABERTÜRK Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir canlı yayında yine rezil oldu. Canlı yayınlarda yaptığı iddialı açıklamaların yalan çıkması ve ardından özür dilemesiyle ünlenen Habertürk Temsilcisi Bülent Aydemir, yine çanlı yayında yapmadığı şeyi yapmış gibi anlatınca programın sunucusu Ebru Baki'nin hışmına uğramaktan kurtulamadı. 

İşte gündeme oturan diyaloglar

Canlı yayında Ebru Baki, Ankara Temsilcisi Aydemir'in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda söze girerek, "Sen de şoka giriyor musun?" diye sordu. 

Ebru Baki'nin yüzünün aldığı hal!

Bülent Aydemir'in "markete mi" sorusu üzerine Ebru Baki'nin yüzünün aldığı şekil ve dalga geçer tarzdaki mimikleri izleyenlerin gözünden kaçmadı. Aydemir'in marketleri gezip piyasa araştırması yaptığını iddia etmesi üzerine ise Ebru Baki'den asıl bomba geldi:

Bence bugün bak, yarın konuşalım...

"Yeni meyveleri gördün mü? Yeni sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım..." Ebru Baki'nin bu sözleri söylerken yaptığı el hareketleri de dikkatlerden kaçmadı. 

O ANLAR 2 MİLYON KEZ İZLENDİ... Sosyal medya kullanıcıları o anları sık sık paylaştı. O anlara ait video sosyal medyada 2 milyondan fazla kez seyredildi...

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