Polisin karantina kurallarına uymayan sürücüyü kovalama anı kamereda

Rusya başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina kurallarına uymayan taksi sürücüsü polis tarafından durdurulmak istendiği sırada aracıyla kaçmaya başladı. Polis tarafından durdurulmak istenen taksici aracıyla olay yerinden kaçtı. Üç polis aracının kovaladığı taksici dur ihtarlarına uymayınca, polis ateş açtı. Kaçmaya çalışan taksi sürücüsü, polisin araç lastiklerine ateş açmasıyla durdurulabildi.

Tüm bu anlar ise polis aracının içerisindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücünün gözaltına alındığı, aracın ise trafik ekipleri tarafından çekildiği ifade edildi.