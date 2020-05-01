YEREL

Görüntü Türkiye'den! Vaşak restoran bahçesinde kediyi böyle avladı

TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan vaşak, kediyi avladı. Vatandaşların vaşağa müdahale etmek istemesi üzerine kediyi kapıp götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Hozat ilçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak bahçeye gelerek, bir kediyi yakaladı.

Kediyi alarak hızla uzaklaştı

Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak istedi. Bunun üzerine vaşak kediyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anları ise yöre sakinlerinden bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Kediyi kurtarmak istediler ancak...

Görüntüleri çeken Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü belirterek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Arda Turan bombası! İspanyollar yeni takımını duyurdu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
İstanbul yazın su sıkıntısı çekecek mi? Barajlarda durum kritikleşebilir
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Fatih Altaylı’ya ağır sözler! Pislik bulaştırırsın
İyileşen Koronavirüs hastalarının kanları ‘dark web’de satışa çıkarıldı
İzmir'de intihar ettiği söylenen iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgası kamerada
Polisin karantina kurallarına uymayan sürücüyü kovalama anı kamereda
Aslı Enver'in hastalığı nedir disleksi hastalığı ne demek?
Burdur'da yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
Tadilat sırasında bir anda tavan çöktü o anlar kamerada
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu
2020 Diyanet Hatay imsakiyesi bugün Hatay'da iftar saat kaçta?