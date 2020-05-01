DÜNYA

Katar’da iki uçak havalimanında çarpıştı

Katar'da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle, havalimanında park halinde olan iki yolcu uçağı çarpıştı. Boeing 787 tipi yolcu uçağı, şiddetle esen rüzgarın etkisiyle hareket ederek apronda park halindeki Airbus A350 yolcu uçağına çarptı.

Katar'ın başkenti Doha'da yolcu uçağı şiddetli esen rüzgara yenik düştü. Fırtına sebebiyle hareket eden Boeing 787 tipi yolcu uçağı, apronda bulunan Airbus A350 tipi yolcu uçağına çarptı. Koronavirüs sebebiyle uçuşların durmasından dolayı, boş olan uçaklarda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Katar Havayolları, yayınladığı mesajında, "130 kmh'la esen şiddetli rüzgar sebebiyle park halinde bulunan Katar Havayolları'na ait 787-800 nolu uçak hareket ederek QR A350-900 nolu uçağa çarptı. Uçak teknik ekip tarafından güvenli bir şekilde hangara park edildi. Çalışmalara şiddetli hava şartlarından dolayı ara verildi. Kazada yolcu veya uçuş ekibi yaralanmadı" denildi.

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