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Hakan Ural'dan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na olay sözler

Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, bugün 1 Mayıs anması için Taksim’e çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerini provokatörlükle itham etti.

Neler Oluyor Hayatta programında Tuğba Namlı ile beraber yorumculuk yapan Hakan Ural, bugün 1 Mayıs anması için Taksim'e çıkmak isteyen ve gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerini provokasyon yaptıklarını belirtti. 

Hakan Ural, "Son bir aydır bir kıpraşma bir garabetler var. Anlayamadığımız bir provokasyonlar. Aklı şeytanlığa çalışan bir takım eleştirel haberler. Neyin peşinde anlamadım” diye konuştu.

1 Mayıs kutlaması için sendika yöneticileri ile birlikte Taksim Meydanı'na yürüyerek çelenk bırakmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticileri polis tarafından gözaltına alındı.

Hakan Ural'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da ses getirirken, kısa sürede TT listesinde çok konuşuldu. 

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