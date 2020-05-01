DÜNYA

Pizzasını vermeyen kadına metal sopayla saldırdı

ABD'de bir pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadın, pizzasını vermek istemeyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boruyla saldırıya uğradı. O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Arizona eyaletinde geçtiğimiz hafta pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadının önünü keserek, pizzasını vermesini isteyen kimliği belirsiz bir kişi tarafınfdan metal boruyla saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi, elindeki pizzayla direnen kadını etkisiz hale getirmek için metal sopayla başına vurdu. O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı. Fark edildiğini hisseden kişi, kadının elindeki pizzayı alarak olay yerinden kaçtı. Polisler soyguna tanık olan veya elinde pizza kutusuyla kaçan birini gören kişilerin polise bildirmelerini istedi.

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