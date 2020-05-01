POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferans görüşmesi yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle video konferansla görüştü.

Erdoğan, Tunceli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın Edirne'de yaşayan annesi Fatma, babası Necdet Yıldırım ile sohbet etti. 

"Aleykümselam ve Rahmetullah, Fatma Teyze duyuyor musun bizi?" diye soran Erdoğan'a Necdet Yıldırım, "Duyuyoruz, ramazanınız hayırlı olsun." diye cevap verdi. 

Yıldırım ailesinin Ramazan-ı Şeriflerini kutlayarak, "Rabbim inşallah cennetinde şehidimizi sizlerle buluştursun. Nasıl geçiyor Ramazan?" diye soran Erdoğan'a, Necdet Yıldırım güzel geçtiği karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanıp karşılanmadığını, Vefa'nın destek gönderip göndermediğini sorması üzerine Yıldırım, "Gideriliyor, yardım ediliyor." dedi.

Erdoğan, daha sonra Elazığ'da yaşayan 4'ü kız, 6 çocuk sahibi Bedriye Baltacı ile görüştü.

Baltacı'nın "Sayın Cumhurbaşkanım nasılsın?" sorusuna Erdoğan, "Allah razı olsun. Siz nasılsınız?" dedi. Baltacı, "Şükür iyiyiz. Allah sizden de razı olsun." cevabını verdi.

Erdoğan'ın, "Nasıl yemekler geliyor mu, sahurda, iftarda?" sorusu üzerine Baltacı, "Geliyor, her şey geliyor." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İyileşen Koronavirüs hastalarının kanları ‘dark web’de satışa çıkarıldı
İstanbul Valiliği: Taksim'den gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü!Yemekler geliyor mu?
AK Parti'li isimden Kaftancıoğlu'na sert sözler: Boğaz bu mevsim serin yazın da derindir
Nâzım Hikmet'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı konu alan şiiri ilk kez yayımlandı
Korona bir dev havayolu şirketini daha vurdu! Ryanair 3 bin kişiyi işten çıkartacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Görüntü Türkiye'den! Vaşak restoranda kediyi yakalayıp götürdü o anlar görüntülendi
İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgası kamerada
2020 Diyanet Hatay imsakiyesi bugün Hatay'da iftar saat kaçta?
Polisin karantina kurallarına uymayan sürücüyü kovalama anı kamereda
Burdur'da yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
Gaziantep iftar saati bugün ezan kaçta 2020 Gaziantep imsakiyesi
Tadilat sırasında bir anda tavan çöktü o anlar kamerada
Eskişehir İmsakiye 2020 Eskişehir Ramazan takvimi iftar saati