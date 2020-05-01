Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım edilen ailelerle video konferans görüşmesi yaptı

Erdoğan, Tunceli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın Edirne'de yaşayan annesi Fatma, babası Necdet Yıldırım ile sohbet etti.

"Aleykümselam ve Rahmetullah, Fatma Teyze duyuyor musun bizi?" diye soran Erdoğan'a Necdet Yıldırım, "Duyuyoruz, ramazanınız hayırlı olsun." diye cevap verdi.

Yıldırım ailesinin Ramazan-ı Şeriflerini kutlayarak, "Rabbim inşallah cennetinde şehidimizi sizlerle buluştursun. Nasıl geçiyor Ramazan?" diye soran Erdoğan'a, Necdet Yıldırım güzel geçtiği karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanıp karşılanmadığını, Vefa'nın destek gönderip göndermediğini sorması üzerine Yıldırım, "Gideriliyor, yardım ediliyor." dedi.

Erdoğan, daha sonra Elazığ'da yaşayan 4'ü kız, 6 çocuk sahibi Bedriye Baltacı ile görüştü.

Baltacı'nın "Sayın Cumhurbaşkanım nasılsın?" sorusuna Erdoğan, "Allah razı olsun. Siz nasılsınız?" dedi. Baltacı, "Şükür iyiyiz. Allah sizden de razı olsun." cevabını verdi.

Erdoğan'ın, "Nasıl yemekler geliyor mu, sahurda, iftarda?" sorusu üzerine Baltacı, "Geliyor, her şey geliyor." dedi.