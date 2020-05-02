EKONOMİ

IMF iddialarına cevap AK Parti’nin önemli ismi canlı yayında anlattı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, IMF ile anlaşma iddialarıyla ilgili konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Türkiye ile IMF’nin görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, ''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014’ün mayıs ayında kurtulduğu IMF’nin kapısına bir daha gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi de dünya tecrübesi de bize bir şey gösteriyor. IMF bir hayır kurumu değil. IMF bir finans kurumu da değil sanıldığı gibi.

IMF dar durumda kalan ekonomilere sadece üç beş kuruş para yardımı yapmakla kalmıyor. “Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim” diyor. Yani ülkelerin siyasal yönetimine ortak olmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye’de de aynı şeyi yaptılar. Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu. Bir daha asla IMF’nin kapısına inşallah düşmeyecektir Türkiye.'' dedi.

Koronavirüs tedbirlerinin hayatlarda değişikliklere yol açtığını, yoğun programları nedeniyle ramazanda ailesiyle birlikte iftar sofralarına oturamazken, bu dönemde birlikte iftar yapabildiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu süreçte dayanışmanın, ailenin, yakın çevreyle ilişkilerin öneminin anlaşıldığını, insanoğlunun artık bu değerler üzerine düşünmeye başlayacağını kaydetti.

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