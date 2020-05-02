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41 yaşındaki Yeşim Erçetin sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı

Kendisinden 6 yaş küçük olan spor eğitmeni ile aşk yaşayan Yeşim Erçetin, sosyal medya hesabından "Evde aşkla kal" diyerek sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı.

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, spor hocası komşusu Tuğser Akyüz ile aşk yaşamaya başladı. Karantina sürecini sevgilisiyle spor yaparak geçiren şarkıcı, aşk dolu anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Yeni ilişkisini gözler önünde yaşayan Yeşim Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti. Erçetin dün de sevgilisiyle evde spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Kendisinden 6 yaş küçük olan Tuğser ile öpüşme videosunu yayınlayan Erçetin, "Evde kal aşkla kal" dedi.

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