Karantinada tutulan vatandaşlara davullu zurnalı moral

Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Bosna Hersek, Hırvatistan’dan getirilen Tük vatandaşları Erzurum’da karantina altına alınarak yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda karantinada olan vatandaşlara davullu zurnalı moral etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar yurtların pencere ve balkonlarına çıkarak yaşanan bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Daha sonra alkışlarla ve Türk bayrağı sallayarak destek verdiler. Vatandaşlar bu etkinlikle çok eğlendiklerini belirtilerek “Şimdi size ülke gibi ülke, millet gibi bir millet, paylaşıyorum karantinadayız. Mutlu olalım diye her gün şu yağmurun altında bile uğraş veriyorlar canım ülkem” sözleriyle sosyal medyada paylaştıkları görüntüler ilgi gördü.