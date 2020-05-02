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Dehşete düşüren olay! Kaplumbağaları kabuklarını kırarak öldürdüler

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmüş olarak bulundu.

Alanya ilçesindeki Damlataş Mezarlığı'nda çok sayıda kaplumbağa öldürülmüş olarak bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağaların, başlarına vurularak ve kabukları kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet, büyük tepki topladı.

Hayvanseverler kaplumbağları öldüren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Ayrıca hayvanseverlerin polise şikayetçi olacağı öğrenildi.

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