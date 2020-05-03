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Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı!

TÜRK Sahil Güvenlik ekipleri Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botunu kovaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca Yunanistan’da sosyal medyada yayınlandı

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi’nde Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık açıklarında sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında önceki gün sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Yunanistan’ın Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz edip, geriye itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenliği, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kovalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri Yunan adalarında yaşayanlar tarafından sosyal medyadan servis edildi.

Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik botu göçmen teknesini Türk karasularına doğru geriye doğru iterken, yaklaşan Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan askerinin panik hali yansıyor.

Dikili-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren kovalamacanın ardından ortalık sakinleşti ve büyük tehlike yaşayan göçmenler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Türk botunun Yunan botunu kovaladığı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı.

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