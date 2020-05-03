Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu

Alınan bilgiye göre, A.Ç. vakaya giden ambulansın önünü kesti. Ambulans aracının aynasını tutan A.Ç. sağlık personelleriyle tartışma yaşadı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri A.Ç.’yi ambulanstan uzaklaştırdı. Polis ekipleriyle de uzun süre tartışma yaşayan A.Ç. daha sonra olay yerinden uzaklaştı.