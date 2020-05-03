YEREL

Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı?

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarpan ve yaralanan sürücü Cevdet Ay (48), "Alkollüyüm. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cevdet Ay, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü şekilde 01 FAU 31 plakalı otomobiline binerek gezintiye çıktı.

Bir süre otomobiliyle ilerleyen alkollü sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarında park halinde bulunan 01 ACL 293 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Ay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Allah Allah sokağa çıkma yasağı mı vardı?

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Alkol aldınız mı?' sorusuna yanıt veren Cevdet Ay, "Bayağı alkol aldım. Aslında biraz aldım. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ay?ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika ünlü Prof. Dr. Murat Dilmener koronadan vefat etti Dekan açıkladı
TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası! İşte başvuru şartları
Irak'ta DEAŞ'tan iki ayrı saldırı! Ölü ve yarlılar var
Rusya'da rekor artış! 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası
İzmir'deki çekirge istilasıyla ilgili flaş açıklama! Bu çekirgeler farklıymış...
AK Partili Başiskele Belediyesi'ne 11 adet lüks araç bağışı BMW jeepler bile var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterinere verdiği tepki
Rize'de muhtar ve eşi arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürüldü!
Cinayet Süsü oyuncuları kimler var Cinayet Süsü ne zaman çekildi?
Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı!
Alkollü şahıs vakaya giden ambulansa engel oldu
KPSS 2020 başvuru tarihleri önlisasn ne zaman ÖSYM başladı mı?
Fahrettin Koca’nın paylaştığı şarkı çok beğenildi
Cinayet Süsü nasıl izlenir Netflix Cinayet Süsü nereden izlenir?