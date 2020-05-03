SAĞLIK

Yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterinere verdiği tepki

Sosyal medyada yayılan bir videoda annesi tarafından terk edilen yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterineri görünce verdiği tepki olay oldu.

Sosyal medya platformu Twitter'da Bilim ve Düşünce sayfasının attığı bir video izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı. 

Videoda annesi tarafından terk edilen yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterineri görünce verdiği izleyenleri oldukça duygulandırdı. 

Birçok sosyal medya kullanıcısı da yayımlanan bu videoya yorumlar yağdırdı. 

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