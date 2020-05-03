Yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterinere verdiği tepki

Sosyal medya platformu Twitter'da Bilim ve Düşünce sayfasının attığı bir video izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Videoda annesi tarafından terk edilen yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterineri görünce verdiği izleyenleri oldukça duygulandırdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da yayımlanan bu videoya yorumlar yağdırdı.