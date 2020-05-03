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İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına uyan İstanbullulara özel teşekkür!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan İstanbul Valiliği'nin, İstanbul'un farklı yerlerinin görüntülendiği ve İstanbullulara teşekkür edildiği videoyu paylaştı.

Korona salgını sonrası İstanbul'da süren sokağa çıkma yasağının genel olarak uyulurken, İstanbul Valiliği 'İstanbullulara Gönülden Teşekkürlerimizle' isimli bir video klip hazırlandı. Video klipte piyanist, ses sanatçısı Yaşar Güvener'in 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli' parçası kullanıldı. 

Vali Ali Yerlikaya, video klibi söz ve beste yazarı Yaşar Güvenir'e ait "Seni uzaktan sevmek, Aşkların en güzeli, Alıştım hasretine, Gel desen gelemem ki..." dizelerini yazarak paylaştı. 

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