YEREL

İstanbul'a yağmur bulutlarının şehre gelişi havadan görüntülendi!

İSTANBUL’da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültüsünün ardından Haliç’in ünlü panoramasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutlarının şehre gelişi görüntülendi.

İstanbul’da hafta başından beri takip eden güzel hava dün akşam saatlerinde yerini gök gürültüsüne bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde Haliç’in ünlü panoromasının seyredildiği Pierre Loti tepesinde yağmur bulutların şehre gelişi havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde yağmur bulutlarının görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
5 yaşındaki oğluyla birlikte koronaya yakalandı! Dünyam başıma yıkıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı! Yaşlı kadın sokağa atıldı
Rıza Çalımbay'dan flaş öneri! Ligler bu haliyle tescil edilsin
İşte koronavirüs karantinasında Türklerin sayısı! Bakan son durumu açıkladı
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs tedavisi sonrası ilk fotoğraf
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yer altındaki boruya sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o iki hastanenin son görüntülerini paylaştı
Anneler günü hediyesi uygun hediye fikirleri 2020
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı?
Yavru şempanzenin kendisini iyileştiren veterinere verdiği tepki
Ömer Döngeloğlu eşi kimdir Ömer Döngeloğlu Hoca'nın kaç çocuğu var?
Rize'de muhtar ve eşi arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürüldü!
Ömer Döngeloğlu aslen nereli kaç yaşında öldü hastalığı neydi?