Cumhurbaşkanı Erdoğan o iki hastanenin son görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.''