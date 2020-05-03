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Cumhurbaşkanı Erdoğan o iki hastanenin son görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.''

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